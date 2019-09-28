Демократы требуют от Белого дома документов о причинах задержки военной помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Двое конгрессменов из Демократической партии, которые в Палате представителей возглавляют комитеты призвали Белый дом обнародовать документы, связанные с его решением о задержке предоставления средств для Украины. Председатель комитета по ассигнованиям Нита Ловей и председатель бюджетного комитета Джон Ярмут написали об этом 27 сентября в письме, адресованном Белому дому и офиса менеджмента и бюджета, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В своем письме конгрессмены заявили, что обеспокоены тем, не злоупотреблял ли президент Дональд Трамп своими полномочиями, временно блокируя почти 400 млн долларов, которые Конгресс предоставил Украине для нужд обороны. Ранее в этом месяце Трамп принял решение все же выделить эти финансовые ресурсы. Законодатели стремятся установить временные границы, когда Трамп задержал финансирование, и установить, почему это было сделано.
Ранее на вопрос со стороны журналистов о причинах задержки с выделением средств Трамп отметил коррупции в Украине и необходимости, чтобы Европа делала больше для помощи Киеву.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон предоставит Конгресса все материалы по вопросу заморозки военной помощи Украине
Ранее на этой неделе демократы в Палате представителей начали подготовку процедуры импичмента президента. Основанием для расследования стало предположение, что Трамп задержал финансирование, чтобы давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью открытия расследование главного демократа Джо Байдена и его сына Хантера, который несколько лет назад входил в правление украинской газовой компании.
Бывший вице-президент США Джо Байден является потенциальным кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.