Бывший вице-президент США Джо Байден является потенциальным кандидатом от Демократической партии на выборах президента в 2020 году.
Politico: в Конгрессе США потребовали от Помпео информацию по контактам с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Три комитета Палаты представителей Конгресса США потребовали от госсекретаря США Майкла Помпео предоставить законодателям для расследования в рамках процедуры импичмента документы, касающиеся контактов президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Politico, передает УНН.
Совместное письмо госсекретарю направили председателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд).
“Невыполнение требований запроса или отказ от их выполнения будет свидетельством попытки помешать проведению Палатой представителей расследования в рамках импичмента”, — говорится в письме. Конгрессмены потребовали предоставить документы до 4 октября.
Ранее уже сообщалось, что демократы Конгресса США требуют от Белого дома документов о причинах задержки военной помощи Украине.
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Ранее на этой неделе демократы в Палате представителей начали подготовку процедуры импичмента президента. Основанием для расследования стало предположение, что Трамп задержал финансирование, чтобы давить на президента Украины Владимира Зеленского с целью открытия расследование главного демократа Джо Байдена и его сына Хантера, который несколько лет назад входил в правление украинской газовой компании.