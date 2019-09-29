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Курт Волкер обсуждал с Джулиани встречу с Ермаком

Киев • УНН

 • 11893 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Во время интервью на канале Fox News Руди Джулиани показал, как он утверждает, часть его переписки со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Курт Волкер обсуждал с Джулиани встречу с Ермаком

В частности, в сообщении 19 июля, Волкер пишет: “Господин Мэр (Джулиани в прошлом являлся мэром Нью-Йорка — ред), приятно было позавтракать утром. Как мы обсудили, свяжу Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к Президенту Зеленскому...”

Согласно другому текстовому сообщению, Волкер, предложил Джулиани проконсультировать его о Зеленском и динамике российско-украинских отношений. Джулиани настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента США.

Руди Джулиани сказал в интервью, что Госсекретарю США Майку Помпео, которого Конгресс обязал предоставить документы по этому делу, не о чем волноваться, поскольку его подчиненные “не сделали ничего плохого”. Он добавил, что Помпео знал о его общении с Волкером. Джулиани также сказал, что ему “очень жаль” из-за того, что произошло с Волкером и отверг предположение, что именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.

Напомним, после того, как имя Курта Волкера появилось в скандале, который разгорелся в США — он подал в отставку.

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