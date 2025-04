Джуліані опублікував смс від Волкера, яке має відношення до Зеленського

“Пан мер (Джуліані був мером Нью-Йорка —ред.), мені дійсно сподобався сніданок сьогодні вранці. Як ми обговорили, зв’язую вас з Андрієм Єрмаком (помічник Президента України - ред.), який дуже близький до президента Зеленського. Пропоную запланувати спільний дзвінок в понеділок”, — йдеться в тексті за підписом “Курт” від контакту “Курт Волкер”.

Джуліані також підписав оприлюднене повідомлення.

“Чому цей текст та дата роблять чутки про так званих обличителів даремними та неправдивими? Якщо у вас є хоча б одна причина, я можу рекомендувати вас до юридичної школи”, — написав він, пообіцявши відповіді пізніше.

Why does this text and date render the hearsay so-called whistleblower useless and not credible? If you get even one reason I might recommend you for Law School. Two and it’s LawReview. Answers later. Watch Laura at 10 pm. pic.twitter.com/fN1kOtclaM

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) September 26, 2019

Як повідомляв УНН, американські ЗМІ повідомили, що Курт Волкер подав у відставку.

Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.