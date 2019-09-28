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Джулиани опубликовал смс от Волкера, которое имеет отношение к Зеленского

Киев • УНН

 • 31305 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Адвокат президента США Рудольф Джулиани обнародовал в Тwitter смс от специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, в котором говорится о знакомстве с приближенным к Президенту Украины Владимиром Зеленским Андреем Ермаком, сообщает УНН.

Джулиани опубликовал смс от Волкера, которое имеет отношение к Зеленского

"Господин мэр (Джулиани был мэром Нью-Йорка - ред.), мне действительно понравился завтрак сегодня утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком (помощник Президента Украины - ред.), который очень близок к Президенту Зеленскому. Предлагаю запланировать совместный звонок в понедельник", - говорится в тексте за подписью "Курт"от контакта "Курт Волкер".

Джулиани также подписал обнародовано сообщение.

"Почему этот текст и дата делают слухи о так называемых обличитель бесполезными и ложными? Если у вас есть хотя бы одна причина, я могу рекомендовать вас в юридическую школу", - написал он, пообещав ответы позже.

Как сообщал УНН, американские СМИ сообщили, что Курт Волкер подал в отставку.

Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила семьдесят четвёртая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена - Хантер Байден - ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем - самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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