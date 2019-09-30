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Луценко заявив, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання адвоката Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Колишній генпрокурор України Юрій Луценко неодноразово відмовлявся виконати прохання адвоката американського лідера Дональда Трампа про початок розслідування відносно колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина. Таку заяву Луценко зробив в інтерв’ю американській газеті Los Angeles Times, яке було опубліковано в неділю, передає УНН.

Луценко заявив, що відмовився почати розслідування у справі Байдена на прохання адвоката Трампа

Він уточнив, що двічі зустрічався з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані і не раз говорив з ним по телефону. За словами Луценка, юрист постійно цікавився тим, які порушення міг допустити Байден і його син Хантер. Він, за словами ексгенпрокурора, неодноразово просив Луценко провести щодо них розслідування.

“Я сказав, давайте робити це по лінії прокуратури, а не через президентів”, — пригадав Луценко. “Я сказав йому, що не можу починати розслідування лише в інтересах американської офіційної особи”, — запевнив він. Луценко зазначив, що був готовий сприяти в проведенні розгляду цієї справи, але при умові, що її початок відкрила би американська сторона, наприклад, співробітники ФБР США. Він підкреслив, що не мав доказів для початку власного розслідування.

За словами Луценка, той факт, що Хантер Байден входив до складу керівництва холдингу Burisma, “могло бути свідченням наявності конфлікту інтересів”, проте не було порушенням закону.

Луценко повідомив, що обидві його зустрічі з Джуліані мали місце в минулому році: перший раз в Нью-Йорку, а другий — у Варшаві. У Нью-Йорку Луценко відвідував офіс Джуліані.

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Ранніше Луценко вже розповідав виданню BBC, що Джуліані звертався до нього у справі Байдена, та, зокрема, пояснив чому не сприяв відкриттю справи в Україні.

Джуліані виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як в Вашингтоні розпочався великий скандал через твердження неназваного співробітника американської розвідки про надання Трампом під час телефонної розмови тиску на президента України Володимира Зеленського з метою спонукати Київ допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. Висловлювалися припущення, що американський лідер домагався від свого українського колеги розслідування дій сина Байдена в обмін на надання Києву фінансової і військової допомоги.

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У вівторок Палата представників Конгресу, контрольована Демократичною партією, оголосила на підставі описаних вище підозр про запуск процедури імпічменту щодо республіканця Трампа. Демократ Байден є зараз найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх наступного року в США виборах.

У середу Білий дім оприлюднив стенограму липневої бесіди лідерів двох країн. В ній Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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