Помічники Байдена просять не дозволяти адвокату Трампа виступати на телебаченні — NYT
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Помічники колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який бере участь в передвиборній гонці, звернулися до керівництва провідних американських телеканалів з вимогою не запрошувати для виступів в ефірі Рудольфа Джуліані, який є адвокатом американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила в неділю електронна версія газети The New York Times, передає УНН.
Листи з зазначеними вимогами направили керівництву телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC і Fox News дві співробітниці передвиборного штабу Байдена. Вони підкреслили, що журналісти “продовжують надавати Джуліані можливість виступати в ефірі і поширювати завідомо неправдиві і вже спростовані конспірологчіескіе теорії в інтересах Трампа”.
“Надання Джуліані цінного ефірного часу для поширення цих тверджень не відповідає інтересам глядачів і не йде на користь журналістиці”, — стверджують представники Байдена.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Клімкін про відеоролік Трампа: внутрішня політика США меганегативно впливає на імідж України
Джуліані протягом останніх днів неодноразово виступав на центральних каналах. Він заявляв, зокрема, про наявність доказів порушень з боку Байдена і його сина, що стосуються їх діяльності в Україні. Крім того, адвокат підкреслював, що вважає такою, що заслуговує довіри інформацію про те, що ряд осіб в Україні могли намагатися втручатися в американські президентські вибори 2016 року з метою надання сприяння демократам.
Видання констатує, що Байдена також регулярно запрошують виступати в ефірі центральних телеканалів, проте він зазвичай відмовляється. Демократ Байден є зараз найбільш імовірним конкурентом республіканця Трампа на майбутніх в 2020 році в США президентських виборах.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Тільки 17% американців здивовані діями Трампа, пов’язаними з Україною — опитування