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Помічники Байдена просять не дозволяти адвокату Трампа виступати на телебаченні — NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Помічники колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена, який бере участь в передвиборній гонці, звернулися до керівництва провідних американських телеканалів з вимогою не запрошувати для виступів в ефірі Рудольфа Джуліані, який є адвокатом американського лідера Дональда Трампа. Про це повідомила в неділю електронна версія газети The New York Times, передає УНН

Помічники Байдена просять не дозволяти адвокату Трампа виступати на телебаченні — NYT

Листи з зазначеними вимогами направили керівництву телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC і Fox News дві співробітниці передвиборного штабу Байдена. Вони підкреслили, що журналісти “продовжують надавати Джуліані можливість виступати в ефірі і поширювати завідомо неправдиві і вже спростовані конспірологчіескіе теорії в інтересах Трампа”.

“Надання Джуліані цінного ефірного часу для поширення цих тверджень не відповідає інтересам глядачів і не йде на користь журналістиці”, — стверджують представники Байдена.

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Джуліані протягом останніх днів неодноразово виступав на центральних каналах. Він заявляв, зокрема, про наявність доказів порушень з боку Байдена і його сина, що стосуються їх діяльності в Україні. Крім того, адвокат підкреслював, що вважає такою, що заслуговує довіри інформацію про те, що ряд осіб в Україні могли намагатися втручатися в американські президентські вибори 2016 року з метою надання сприяння демократам.

Видання констатує, що Байдена також регулярно запрошують виступати в ефірі центральних телеканалів, проте він зазвичай відмовляється. Демократ Байден є зараз найбільш імовірним конкурентом республіканця Трампа на майбутніх в 2020 році в США президентських виборах.

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