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Луценко: Джуліані звертався до мене у справі Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Ексгенеральний прокурор України заявив BBC, що в України немає ніяких підстав для розслідування діяльності політичного суперника президента Дональда Трампа Джо Байдена. Про це Луценко розповів виданню BBC, передає УНН.

Луценко: Джуліані звертався до мене у справі Байдена

Юрій Луценко заявив, що будь-яке розслідування відносно Байдена і його сина має розпочатися в США.

“Я не бачу причин розслідувати справу Джо Байдена або Хантера Байдена за українським законодавством”, — сказав він.

Спроби Трампа змусити Україну провести розслідування щодо цієї пари послужили приводом для початку процедури імпічменту з боку демократів.

Трамп і його союзники припускають, що Байден, як віцепрезидент Барака Обами, сприяв звільненню головного прокурора України Віктора Шокіна, оскільки він займався розслідуванням діяльності української газової компанії Burisma, в якій працював Хантер Байден.

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Хантер Байден став директором компанії Burisma в 2014 році, а його батько грав помітну роль в американській політиці щодо України. Наразі Байден займає перше місце в серед демократів, що змагатимуться за посаду президента США на виборах в листопаді 2020 року.

У бесіді з кореспондентом BBC Луценко, який змінив Шокіна, та сам залишив посаду в минулому місяці, заявив, що не в Україні не планується відкривати розслідувань по Burisma і що будь-яке розслідування у справі Хантера Байдена має бути розпочато в США.

“Це підсудність США, — сказав він, додавши, що будь-яке “можливе розкрадання” в Burisma “відбулося за два-три роки до вступу Хантера Байдена в члени правління”.

Луценко також повідомив, що зустрічався з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані, який запитав його, чи можливо провести розслідування у справі Байденом в його країні.

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“Я сказав йому те ж саме, що і вам — це не моя юрисдикція”, — сказав Луценко. “Швидше за все, це юрисдикція США. Якщо ви надішлете мені запит, то так, я дам вам всю офіційну інформацію, але це не українська юрисдикція — це була моя відповідь”.

На запитання кореспондента видання, чи є в України будь-які докази проти Байденом, Луценко відповів: “Я не можу нічого зробити (у справі), яке не пов’язане з українським законодавством.”

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що слова Зеленського мають закінчити “полювання на відьом”.

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