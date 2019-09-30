Луценко: Джулиани обращался ко мне по делу Байдена

Юрий Луценко заявил, что любое расследование в отношении Байдена и его сына должно начаться в США.

“Я не вижу причин расследовать дело Джо Байдена или Хантера Байдена в рамках украинского законодательства”, — сказал он.

Попытки Трампа заставить Украину провести расследование этой пары послужили поводом для начала процедуры импичмента со стороны демократов.

Трамп и его союзники предполагают, что Байден, как вице-президент Барака Обамы, способствовал увольнению главного прокурора Украины Виктора Шокина, поскольку он занимался расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, в которой работал Хантер Байден.

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Хантер Байден стал директором компании Burisma в 2014 году, а его отец играл заметную роль в американской политике в отношении Украины. Сейчас Байден занимает первое место в среди демократов, бороться за пост президента США на выборах в ноябре 2020 года.

В беседе с корреспондентом BBC Луценко, сменившего Шокина, и сам покинувший пост генпрокурора в прошлом месяце, заявил, что в Украине не планируется открывать расследований по Burisma, а любое расследование по делу Хантера Байдена должно быть начато в США.

“Это подсудность США, — сказал он, добавив, что любое “возможно хищение” в Burisma “произошло за два-три года до вступления Хантера Байдена в члены правления”.

Луценко также сообщил, что встречался с личным адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани, который спросил его, возможно ли провести расследование по делу Байденов в его стране.

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“Я сказал ему то же самое, что и вам — это не моя юрисдикция”, — сказал Луценко. “Скорее всего, это юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, то да, я дам вам всю официальную информацию, но это не украинская юрисдикция — это был мой ответ”.

На вопрос корреспондента, есть ли в Украине любые доказательства против Байденов, Луценко ответил: “Я не могу ничего сделать (по делу), которое не связано с украинским законодательством”.

Напомним, вчера Трамп заявил, что слова Зеленского должны закончить “охоты на ведьм”.