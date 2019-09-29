В американському комедійному шоу висміяли історію з імпічментом Трампа через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Скетч комедійного телешоу Saturday Night Live відкрив 45-й сезон пародією на Дональда Трампа, який зіткнувся з процедурою імпічменту у зв'язку з його ймовірними спробами тиску на Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
Так, до ролі Трампа в шоу повернувся актор Алек Болдуін. У скетчі він активно намагається дати раду щодо ситуації, що склалася у відомих політичних та медійних фігур. Насамперед він звертається до свого особистого адвоката Руді Джуліані, якого грає Кейт Маккіннон.
"Мене притягують до імпічменту. Це найбільший президентський харрасмент всіх часів", - говорить Болдуін в образі Трампа.
"Ніхто не збирається дізнаватися про наші незаконні сторонні відносини з Україною. Або як ми намагалися приховати ці сторонні дії. Або як ми намагалися приховати їх приховування", - відповідає "Джуліані".
"Де ти зараз?" - запитує "Трамп", на що "Джуліані" відповідає: "Я на CNN".
"Трамп", зруштою, звертається за порадою до актора, який грає роль північнокорейського лідера Кім Чен Ина, до "Каньє Уеста", а також нібито намагається звалити відповідальність на актора, який зображує віце-президента США Майка Пенса.
Нагадаємо, процедура імпічменту була запущена на грунті тверджень про те, що Трамп в липневій телефонній розмові тиснув на Зеленського з метою спонукати Київ побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. Американський лідер нібито домагався початку розслідування дій сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в Україні в обмін на надання фінансової та військової допомоги Вашингтона Києву.
У вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту республіканця Трампа. Демократ Байден вважається найбільш ймовірним конкурентом Трампа на майбутніх в наступному році в США виборах.
Білий дім оприлюднив розшифровку телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше в Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.