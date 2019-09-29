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В американском комедийном шоу высмеяли историю с импичментом Трампа из-за Украины

Киев • УНН

 • 23139 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Скетч комедийного телешоу Saturday Night Live открыл 45-й сезон пародией на Дональда Трампа, который столкнулся с процедурой импичмента в связи с его предполагаемыми попытками давления на Президента Украины Владимира Зеленского, передаёт УНН.

В американском комедийном шоу высмеяли историю с импичментом Трампа из-за Украины

Так, к роли Трампа в шоу вернулся актёр Алек Болдуин. В скетче он активно ищет совета относительно сложившейся ситуации у известных политических и медиа фигур. Первым делом он обращается к своему личному адвокату Руди Джулиани, которого играет Кейт Маккиннон.

“Меня привлекают к импичменту. Это величайший президентский харрасмент всех времен”, — говорит Болдуин в образе Трампа.

“Никто не собирается узнавать о наших незаконных сторонних отношениях с Украиной. Или как мы пытались скрыть эти сторонние действия. Или как мы пытались скрыть их сокрытие”, — отвечает “Джулиани”.

"Где ты сейчас?“ - спрашивает “Трамп”, на что "Джулиани" отвечает: “Я на CNN”.

"Трамп", в конечном счете, обращается за советом к актёру, исполняющему роль северокорейского лидера Ким Чен Ына, к “Канье Уесту”, а так же якобы пытается свалить ответственность на актёра, изображающего вице-президента США Майка Пенса.

Напомним, процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах. 

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским. 

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