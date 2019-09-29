Трамп заявив, що слова Зеленського мають закінчити "полювання на відьом"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що заява Зеленського має стати кінцем усіх підозр про можливий тиск на президента України, та назвав при цьому українського главу держави "хорошим президентом". Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.
“Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів „фейковий новинам“ в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку ні в якій формі, повинно само покласти край новому і останньому „полюванню на відьом“. Інші вже перетворилися в прах!”, — написав Трамп.
Президент США також зазначив, що скарга неназваного американського розвідника на телефонну розмову його з Зеленським у липні “повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України”.
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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.
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