Трамп заявив, що слова Зеленського мають закінчити "полювання на відьом"

“Розмова з новим і дуже хорошим президентом України, який розповів „фейковий новинам“ в ООН, що він не піддавався будь-якому тиску з мого боку ні в якій формі, повинно само покласти край новому і останньому „полюванню на відьом“. Інші вже перетворилися в прах!”, — написав Трамп.

Президент США також зазначив, що скарга неназваного американського розвідника на телефонну розмову його з Зеленським у липні “повністю відрізняється і суперечить його справжній розмові з новим президентом України”.

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Нагадаємо, на тлі візиту українського президента в Нью-Йорк, де проходила 74-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, розгорівся скандал із телефонною розмовою Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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