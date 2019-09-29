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Трамп заявил, что слова Зеленского должны закончить "охоту на ведьм"

Киев • УНН

 • 24518 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что заявление Зеленского должно стать концом всех подозрений о возможном давлении на президента Украины, и назвал при этом украинского главу государства “хорошим президентом”. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

Трамп заявил, что слова Зеленского должны закончить "охоту на ведьм"

“Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал „фейковым новостям“ в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны ни в какой форме, должен положить конец новой и последней „охоте на ведьм“. Другие уже превратились в прах!”, — написал Трамп.

Президент США также отметил, что жалоба неназванного американского разведчика на телефонный разговор его с Зеленским в июле “полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины”.

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Напомним, на фоне визита украинского президента в Нью-Йорк, где проходила 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, разгорелся скандал с телефонным разговором Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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