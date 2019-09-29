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В США перед подачею скарги на Трампа таємно змінили вимоги до інформаторів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Американська розвідувальна спільнота таємно скасувала вимогу, згідно з якою інформатори в своїх скаргах повинні викладати інформацію, отриману тільки з перших рук. Про це повідомила в п’ятницю вашингтонська газета The Federalist, передає УНН.

В США перед подачею скарги на Трампа таємно змінили вимоги до інформаторів - ЗМІ

За даними видання, нова форма подачі заяви була завантажена на сайт директора Національної розвідки 24 вересня — за кілька днів до публікації скарги співробітника американських спецслужб на президента США Дональда Трампа через його розмови з українським колегою Володимиром Зеленським. Однак, як зазначає Federalist, маркування на документі вказує на те, що зміни в форму були внесені в серпні 2019 року, але точна дата при цьому невідома.

Скарга на Трампа, стала причиною великого скандалу в Вашингтоні і призвела в підсумку до початку процедури імпічменту щодо американського лідера, датована 12 серпня. Її автор стверджує в своєму рапорті, що виходив з даних, отриманих від “більш ніж півдюжини” американських чиновників, однак сам не був свідком “більшості з описаних подій”. Як пояснює Federalist, згідно з колишніми правилами, скаргу, в якій представлена ​​інформація не з перших рук, повинні були відхилити.

Публікацію видання вже прокоментував сам Трамп. “Їх зловили! Припиніть полювання на відьом зараз”, — написав він у суботу на своїй сторінці в Twitter.

WOW, they got caught. End the Witch Hunt now! https://t.co/A5k3u9Rg3D

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Як стверджують політичні опоненти президента США, під час дзвінка він намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Демократ Байден зараз є найбільш імовірним конкурентом Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах. Тому, на думку демократів, Трамп, чинячи тиск на Зеленського, по суті, прагнув заручитися підтримкою Києва в прагненні переобратися на другий термін.

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