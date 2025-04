В США перед подачей жалобы на Трампа тайно изменили требования к информаторам - СМИ

По данным издания, новая форма подачи заявления была загружена на сайт директора Национальной разведки 24 сентября — за несколько дней до публикации жалобы сотрудника американских спецслужб на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако, как отмечает Federalist, маркировка на документе указывает на то, что изменения в форму были внесены в августе 2019 года, но точная дата при этом неизвестна.

Жалоба на Трампа, которая стала причиной большого скандала в Вашингтоне и привела в итоге к началу процедуры импичмента американского лидера, датированная 12 августа. Ее автор утверждает в своем рапорте, следовавший из данных, полученных от “более чем полдюжины” американских чиновников, однако сам не был свидетелем “большинства из описанных событий”. Как объясняет Federalist, согласно прежним правилам, жалобу, в которой представлена ​​информация не из первых рук, должны были отклонить.

Публикацию издания уже прокомментировал сам Трамп. “Их поймали! Прекратите охоту на ведьм сейчас”, — написал он в субботу на своей странице в Twitter.

WOW, they got caught. End the Witch Hunt now! https://t.co/A5k3u9Rg3D

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2019

Как утверждают политические оппоненты президента США, во время звонка он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.