Тільки 17% американців здивовані діями Трампа, пов'язаними з Україною - опитування

Так, під час опитування американцям були поставлені питання про липневу телефонну розмову між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, в якій Трамп закликав свого українського колегу попрацювати зі своїм особистим адвокатом Руді Джуліані і генеральним прокурором США Вільямом Барром для розслідування справи колишнього віце-президента США Джо Байдена і його сина Хантера, згідно зі стенограмою, опублікованою Білим домом.

Серед опитаних ставлення до серйозності дій Трампа сильно різнилася за партійною ознакою: демократи з утричі більшою ймовірністю вважають розмову дуже серйозною або досить серйозною проблемою - 91% демократів у порівнянні з 32% республіканців.

Республіканці були менш схильні скептично ставитися до серйозності проблеми. Так, 37% республіканців сказали, що це не серйозна проблема, але 13% республіканців відповіли, що це дуже серйозно.

З усіх опитаних, незалежно від партійних уподобань, 43% респондентів відповідли, що ставляться до ситуації "дуже серйозно", 21% заявив, що вважає сітуацію "досить серйозною", "не надто серйозною" історію Трампа з Україною вважають 19% опитаних, і лиш 17% думають про неї як про "зовсім не серйозну".

Проте, дії Трампа під час телефонної розмови не були чимось дивним для переважної більшості американців.

Близько 83% респондентів, не залежно від партійної приналежності, відповіли, що вони не були сильно здивовані або зовсім не були здивовані, що Трамп мав таку розмову. Тільки 3% американців відповіли, що були дуже здивовані.

На тлі політичної драми, що швидко розгортається, лише близько 1 з 4, або 24%, заявили, що дуже уважно стежать за новинами про дії Трампа, пов'язаних з Україною. Близько 4 з 10 сказали, що вони доволі близько стежили за цим.

Опитування було проведено Ipsos Public Affairs 'KnowledgePanel з 27 по 28 вересня 2019 року англійською та іспанською мовами серед випадкової національної вибірки з 504 дорослих. Результати мають похибку вибірки 4,8 бала.

Як повідомляв УНН, процедура імпічменту Трампа була запущена на грунті тверджень про те, що американський президент в липневій телефонній розмові тиснув на Зеленського з метою спонукати Київ побічно допомогти главі вашингтонської адміністрації переобратися на другий термін в 2020 році. Американський лідер нібито домагався початку розслідування дій сина колишнього американського віце-президента Джозефа Байдена в Україну в обмін на надання фінансової та військової допомоги Вашингтона Києву.

У вівторок спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила на підставі таких підозр про початок процедури імпічменту республіканця Трампа. Демократ Байден вважається найбільш ймовірним конкурентом Трампа на майбутніх виборах у США.

Білий дім оприлюднив розшифровку телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше в Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.