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Только 17% американцев удивлены действиями Трампа, связанными с Украиной - опрос

Киев • УНН

 • 17288 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Почти две трети американцев считают серьезной проблемой призыв президента США Дональда Трампа к иностранному лидеру расследовать действия политического соперника в Украине, но только 17% сказали, что были удивлены действиями президента. Об этом свидетельствуют данные недавнего опроса телеканала ABC News совмесно с консалтинговой компанией Ipsos, передаёт УНН.

Только 17% американцев удивлены действиями Трампа, связанными с Украиной - опрос

Так, во время опроса американцам были заданы вопросы о июльском телефонном разговоре между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором Трамп призвал своего украинского коллегу поработать со своим личным адвокатом Руди Джулиани и генеральным прокурором США Уильямом Барром для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, согласно стенограмме, опубликованной Белым домом.

Среди опрошенных отношение к серьезности действий Трампа сильно разнилось по партийному признаку: демократы с в три раза большей вероятностью считают разговор очень серьезным или достаточно серьезной проблемой — 91% демократов по сравнению с 32% республиканцев.

Республиканцы были менее склонны скептически относиться к серьезности проблемы. Так, 37% республиканцев сказали, что это не серьезная проблема, но 13% республиканцев ответили, что это очень серьезно.

Из всех опрошеных, вне зависимости от партийных предпочтений, 43% респондентов ответили, что относятся к ситуации “очень серьёзно”, 21% заявил, что считают ситуацію “достаточно серьёзной”, “не очень серьёзной” историю Трампа с Украиной считают 19% опрошенных, и лиш 17% думают о ней как о “совсем не серьёзной”.

Тем не менее, действия Трампа во время телефонного разговора не были чем-то удивительным для подавляющего большинства американцев.

Около 83% респондентов, не зависимо от партийной принадлежности, ответили, что они не были сильно удивлены или совсем не были удивлены, что Трамп имел такой разговор. Только 3% американцев ответили, что были очень удивлены.

На фоне быстро разворачивающейся политической драмы только около 1 из 4, или 24%, заявили, что очень внимательно следят за новостями о действиях Трампа, связаных с Украиной. Около 4 из 10 сказали, что они довільно близко следили за этим.

Опрос был проведен Ipsos Public Affairs ‘KnowledgePanel с 27 по 28 сентября 2019 года на английском и испанском языках среди случайной национальной выборки из 504 взрослых. Результаты имеют погрешность выборки 4,8 балла.

Как сообщал УНН, процедура импичмента Трампа была запущена на почве утверждений о том, что американський президент в июльском телефонном разговоре давил на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в Украине в обмен на предоставление финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в следующем году в США выборах.

Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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