Трамп пообіцяв Зеленському, що колишній посол Йованович "пройде через деякі речі"

"Колишня посол зі Сполучених Штатів, жінка, була поганою, і люди, з якими вона мала справу в Україні, були поганими, тому я просто хочу повідомити вам про це", - сказав Трамп.

У відповідь Зеленський запевнив, що призначить в Україні нового Генерального прокурора, який буде розбиратися з розслідуваннями, і зокрема тим, що стосується посла Йованович.

"Я хотів би запитати вас, чи є у вас будь-яка додаткова інформація, яку ви можете надати нам. Було б дуже корисно для слідства переконатися, що ми вершимо правосуддя в нашій країні щодо посла Сполучених Штатів в Україні, наскільки я пам'ятаю, її звали Йованович. Було здорово, що ви були першим, хто сказав мені, що вона поганий посол, тому що я на 100% згоден з вами. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім Президентом і була на його боці. Вона не прийме мене як нового Президента", - заявив Президент.

На це Трамп заявив, що "їй треба буде пройти через деякі речі".

Як повідомляв УНН, 29 березня глава Державного бюро розслідувань Роман Труба на брифінгу заявив, що вони приступили до слідчих дій в рамках кримінального провадження, розпочатого Генеральною прокуратурою України за фактом втручання НАБУ у вибори США 2016 року. Разом з тим стало відомо, що ДБР відкрило ще одне кримінальне провадження по аналогічній ситуації, де під підозрою опинилася і посол США в Україні Марі Йованович.