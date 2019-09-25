Трамп пообещал Зеленскому, что бывший посол Йованович “пройдет через некоторые вещи”

“Бывшая посол из Соединенных Штатов, женщина, была плохой, и люди, с которыми она имела дело в Украине, были плохими, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом”, — сказал Трамп.

В ответ Зеленский заверил, что назначит в Украине нового Генерального прокурора, который будет разбираться с расследованиями, и в частности того, что касается посла Йованович.

“Я хотел бы спросить вас, есть ли у вас какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам. Было бы очень полезно для следствия убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов в Украине, насколько я помню, ее звали Йованович. Было здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я на 100% согласен с вами. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не примет меня как нового Президента”, — заявил Президент.

На это Трамп заявил, что “ей предстоит пройти через некоторые вещи”.

Как сообщал УНН, 29 марта глава Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге заявил, что они приступили к следственным действиям в рамках уголовного производства, начатого Генеральной прокуратурой Украины по факту вмешательства НАБУ в выборы США 2016 года. Вместе с тем стало известно, что ГБР открыло еще одно уголовное производство по аналогичной ситуации, где под подозрением оказалась и посол США в Украине Мари Йованович.