Трамп пообещал Зеленскому, что бывший посол Йованович “пройдет через некоторые вещи”

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 53268 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 111149 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 101568 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 157562 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 206524 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 184893 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 229349 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 204498 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 461960 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 237223 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
57%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 95867 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 31048 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 61462 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 34710 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 59455 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 227996 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 209912 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 295749 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 461963 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 559048 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 157571 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 70883 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 67901 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 73697 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 104029 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Трамп пообещал Зеленскому, что бывший посол Йованович “пройдет через некоторые вещи”

Киев • УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении бывшего посла США в Украине Мари Йованович будут приняты некие меры, после того как его собеседник Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что дипломату больше нравился предыдущий украинский лидер. Об этом свидетельствует стенограмма разговора глав двух государств, опубликованная сегодня Белым домом, передаёт УНН.

Трамп пообещал Зеленскому, что бывший посол Йованович “пройдет через некоторые вещи”

“Бывшая посол из Соединенных Штатов, женщина, была плохой, и люди, с которыми она имела дело в Украине, были плохими, поэтому я просто хочу сообщить вам об этом”, — сказал Трамп.

В ответ Зеленский заверил, что назначит в Украине нового Генерального прокурора, который будет разбираться с расследованиями, и в частности того, что касается посла Йованович.

“Я хотел бы спросить вас, есть ли у вас какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам. Было бы очень полезно для следствия убедиться, что мы вершим правосудие в нашей стране в отношении посла Соединенных Штатов в Украине, насколько я помню, ее звали Йованович. Было здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она плохой посол, потому что я на 100% согласен с вами. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим Президентом и была на его стороне. Она не примет меня как нового Президента”, — заявил Президент.

На это Трамп заявил, что “ей предстоит пройти через некоторые вещи”.

Как сообщал УНН, 29 марта глава Государственного бюро расследований Роман Труба на брифинге заявил, что они приступили к следственным действиям в рамках уголовного производства, начатого Генеральной прокуратурой Украины по факту вмешательства НАБУ в выборы США 2016 года. Вместе с тем стало известно, что ГБР открыло еще одно уголовное производство по аналогичной ситуации, где под подозрением оказалась и посол США в Украине Мари Йованович. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,657.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,770.07