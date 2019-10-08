Луценко звинуватив Демократичну партію США в продавлюванні своїх інтересів в НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Демократичну партію США в продавлюванні своїх інтересів в Національному антикорупційному бюро по низці справ. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ", передає УНН.
"Я бачу, що всі ці дії відповідають інтересу топ-керівників Демократичної партії, і всі вони, як правило, сходилися в НАБУ або так званих активістів, які оточують і охороняють, підтримують і рекламують НАБУ.
Тому з моєї точки зору, так, це і в тому, і в іншому випадку, і в разі так званого українського втручання, і в разі ймовірного конфлікту інтересів сина Байдена з українською компанією, НАБУ спрацювало на користь демократів", - зазначив Луценко.
Йдеться, зокрема, про справу "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, матеріали якої були опубліковані екснардепом Сергієм Лещенком і директором НАБУ Артемом Ситником, де фігурувало прізвище колишнього глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта.
А також про справу української компанії Burisma, з якою пов'язаний син головного опонента Трампа на майбутніх виборах в США Джозефа Байдена Хантер.
Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що Хантер Байден отримав виплати від Burisma на суму близько 1 мільйона доларів.