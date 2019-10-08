Луценко обвинил Демократическую партию США в продавливании своих интересов в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил Демократическую партию США в продавливании своих интересов в Национальном антикоррупционном бюро по ряду дел. Об этом он сказал в интервью “Радио НВ”, передаёт УНН.
“Я вижу, что все эти действия соответствуют интересу топ-руководителей Демократической партии, и все они, как правило, сходились в НАБУ или так называемых активистах, которые окружают и охраняют, поддерживают и рекламируют НАБУ.
Поэтому с моей точки зрения, да, это и в том, и в другом случае, и в случае так называемого украинского вмешательства, и в случае вероятного конфликта интересов сына Байдена с украинской компанией, НАБУ сработало на пользу демократов”, — отметил Луценко.
Речь идет, в частности, о деле “черной бухгалтерии” Партии регионов, материалы которой были опубликованы экс-нардепом Сергеем Лещенко и директором НАБУ Артемом Сытником, где фигурировала фамилия бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.
А также о деле украинской компании Burisma, с которой связан сын главного оппонента Трампа на предстоящих выборах в США Джозефа Байдена Хантер.
Напомним, ранее Луценко заявил, что Хантер Байден получил выплаты от Burisma на сумму около 1 миллиона долларов.