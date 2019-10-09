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Нардеп Деркач оприлюднив факти тиску посольства США на НАБУ, а у ДБР - відповіли

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Народний депутат України Андрій Деркач, ініціатор кримінальної справи про втручання у вибори США, оприлюднив документи, з яких випливає, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углава упродовж декількох років надавав посольству США у Києві інформацію, яка негативно вплинула на хід подій в Україні і США. Про це нардеп повідомив під час прес-конференції, передає УНН.

Нардеп Деркач оприлюднив факти тиску посольства США на НАБУ, а у ДБР - відповіли

“Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава через помічницю погоджував проект підозри Роману Насірову з колегами з посольства США. І до речі, арешт, як і сам проект, супроводжувався і курувався керівником посольства Джоном Кенном”, — заявив нардеп.

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Нардеп також розказав про тиск на НАБУ у зв’язку із справою компанії “Burisma”.

“Шокін неодноразово звертався до директора НАБУ Ситника у рамках кримінального виробництва по “Burisma”, але постійно отримував формальні відписки. Вони є у матеріалах цих 6 кримінальних справ по компанії “Burisma”. Це викликало неприкрите роздратування Джо Байдена і його п’ятий за два роки візит до Києва, 7-8 грудня 2015 року, був присвячений вирішенню питання відставки Віктора Шокіна через справи Злочевського і “Burisma”.

Як повідомив Деркач, "предметом тиску став 1 млрд доларів кредитної гарантії, який США повинні були надати Україні: “Факт тиску визнав сам Байден у своєму виступі в раді міжнародних відносин із США в січні 2018 року, та назвав Шокіна “сукиним сином, який повинен бути звільнений”.

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Оприлюднивши ці дані, Деркач вважає, що саме парламент повинен дати оцінку даним фактам. Так, ці документи він вже передав у Державне бюро розслідувань і Генпрокуратуру України.

Згодом заяву Деркача про ймовірний вплив посольства США на НАБУ прокоментував директор ДБР Роман Труба.

“Кожен керівник правоохоронного органу, і я особисто маю позицію, що ми повинні говорити фактами. Не було звернень до ДБР з приводу надання оцінки тому чи іншому факту, про який ви щойно озвучили. Тому нажаль я не можу надати повну відповідь на ваше запитання”, — сказал Труба.

Раніше колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив Демократичну партію США в продавлюванні своїх інтересів в НАБУ.

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