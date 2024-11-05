Нардеп Александр Куницкий, вероятно, сбежал из Украины - СМИ
Киев • УНН
Народный депутат Александр Куницкий, вероятно, покинул Украину и не вернулся из заграничной командировки. По данным Bihus.info, он отсутствует на всех голосованиях в Верховной Раде в течение октября.
Вслед за нардепом-беглецом Артемом Дмитруком из Украины, вероятно, сбежал еще один народный избранник - Александр Куницкий, передает УНН со ссылкой на Bihus.info.
«Слухи о том, что друг Дмитрука Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя - не беспочвенны «Слуга народа» и скандальный блогер Куницкий не в Украине», - пишет издание со ссылкой на источники.
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Как пишет издание, согласно информации на сайте Верховной Рады в разделе «Голосование депутата», он отсутствовал на голосованиях в течение всего октября.
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УНН пытается получить официальный комментарий в правоохранительных органах.