Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
Киев • УНН
Военнообязанные в Украине смогут оформлять направление на военно-врачебную комиссию онлайн через приложение Резерв+. Новая опция доступна для добровольцев и тех, кто получил повестку.
Военнообязанные в Украине получили возможность оформлять направление на военно-врачебную комиссию (ВВК) онлайн, что избавит от необходимости стоять в очередях возле ТЦК. Об этом сообщил Премьер министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
«Продолжаем системную цифровизацию государства. Сегодня даем «зеленый свет» электронным направлением на ВВК для военнообязанных», - сказал Шмыгаль.
По его словам, людям не нужно будет отстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ. Направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение «Резерв+».
«Прежде всего опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию. Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК», - сказал Премьер.
Напомним
На прошлой неделе в приложении «Резерв+» началось бета-тестирование электронных направлений на военно-врачебную комиссию.