Направлення на ВЛК дозволили отримувати онлайн: що зміниться для військовозобов'язаних

Військовозобов’язані в Україні отримали можливість оформлювати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) онлайн, що позбавить необхідності стояти в чергах біля ТЦК. Про це повідомив Премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

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"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних", - сказав Шмигаль.

За його словами, людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+".

"Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", - сказав Премʼєр.

Нагадаємо

Минулого тижняу у застосунку "Резерв+" розпочалось бета-тестування електронних направлень на військово-лікарську комісію.