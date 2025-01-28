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Направлення на ВЛК дозволили отримувати онлайн: що зміниться для військовозобов'язаних

Київ • УНН

 • 108408 перегляди

Військовозобов'язані в Україні зможуть оформлювати направлення на військово-лікарську комісію онлайн через застосунок Резерв+. Нова опція доступна для добровольців та тих, хто отримав повістку.

Військовозобов’язані в Україні отримали можливість оформлювати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) онлайн, що позбавить необхідності стояти в чергах біля ТЦК. Про це повідомив Премʼєр міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

"Продовжуємо системну цифровізацію держави. Сьогодні даємо "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозобов’язаних", - сказав Шмигаль.

За його словами, людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок "Резерв+".

"Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК", - сказав Премʼєр. 

Нагадаємо 

Минулого тижняу у застосунку "Резерв+" розпочалось бета-тестування електронних направлень на військово-лікарську комісію. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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