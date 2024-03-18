НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подтвердило УНН, что проверяет наличие конфликта интересов у директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут при использовании ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих АО "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации.

По результатам рассмотрения обращения народного депутата Украины Южаниной от 27.02.2024 в соответствии с п. 6-1 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" Национальное агентство начало мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светланы Рекрут - говорится в ответе НАПК на запрос УНН.

Добавим

Во время журналистского расследования, которое проводил УНН, выяснилось, что Рекрут в 2023 году провела за границей или в дороге туда или обратно более 100 дней, то есть почти половину всех рабочих дней года. В 2022 году ее поездки суммарно составляли более 80 дней.

Примечательно, что согласно декларации Светланы Рекрут, в 2022 году она получила от ФГВФЛ компенсацию излишне потраченных средств на командировку в сумме более 65 тысяч грн.

В то же время, пресс-служба ФГВФЛ в 2022-2023 годах сообщала всего о трех международных мероприятиях, которые проходили за рубежом при личном участии Светланы Рекрут.

Кроме того, в ходе расследования УНН узнал, что Светлана Рекрут неоднократно использовала для поездок за границу два автомобиля Toyota Camry, которые принадлежат АО "Мегабанк", находящегося в процессе ликвидации с июля 2022 года.

Одним из автомобилей она начала пользоваться в октябре 2022 года.

В соответствии с Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц" имуществом банка, находящегося в процессе ликвидации, может пользоваться с целью экономии исключительно представитель ФГВФЛ, который входит в состав временной администрации. По данным сайта youcontrol, Светлана Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

В ответах на журналистские запросы ФГВФЛ утверждает, что Светлана Рекрут пользовалась автомобилями, которые принадлежат АО "Мегабанк" исключительно для командировок и с целью экономии средства.

Однако, по данным УНН, она 22 сентября 2022 года выезжала за границу на автомобиле Toyota Camry, принадлежащем АО "Мегабанк", вместе с родителями Валерием и Валентиной Рекрут. Вернулись они в Украину через три дня 25 сентября 2022 года. Стоит отметить, что путешествовала Светлана Рекрут с четверга по воскресенье, а значит вряд ли она на выходных с родителями на авто ликвидируемого банка ездила в служебную командировку.

Напомним

По депутатскому обращению члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут при использовании ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

Кроме того, Владелец "Мегабанка" Виктор Субботин планирует обратиться в правоохранительные органы относительно использования Рекрут автомобилей банка для личных поездок за границу и продажи Фондом активов "Мегабанка" по значительно заниженным ценам.

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.