Трамп якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора с Зеленским

Претендент на кресло главы Белого дом от Республиканской партии США, Дональд Трамп, разговаривая со своими сторонниками во время митинга в Огайо рассказал интересную историю, подлинность которой пока не подтверждается. Экс-президент якобы перехитрил своих оппонентов-демократов, опубликовав "запись" телефонного разговора 2019 года с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал ключевым фактором в первом импичменте Трампа. Об этом сообщает CNN и передает УНН.

Детали

Дональд Трамп рассказал в субботу 16 марта, как пишет CNN, вымышленную историю о том, как он перехитрил своих оппонентов-демократов, обнародовав "запись" телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году стал ключевым фактором первого импичмента Трампа.

Выступая на субботнем предвыборном митинге в Огайо, Трамп заявил, что позволил демократам делать "все более и более дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, "а затем мы обнародовали запись". Далее Трамп заявил, что когда представитель демократов Нэнси Пелоси из Калифорнии, которая в то время была спикером Палаты представителей, "услышала" эту запись, она была разгневана тем, что ее обманули предыдущие "ложные" описания этого разговора ее союзниками.

Подробности данной истории гласят, что Пелоси якобы воскликнула: "Во что, черт возьми, вы меня втянули? Вы слышали этот звонок? Он ничего такого не делал!", а Трамп сообщил представителю демократов, "Давайте просто притворимся, что он это сделал, и продолжим двигаться вперед".

По словам Трампа, не было известно, что данный телефонный разговор был записан.

Это был один хороший случай, когда телефонный звонок был записан на пленку. Их записали, и они попались - сказал он.

Вот что сообщает об этом случае одна из ведущих телерадиокомпаний мира:

История Трампа — полная выдумка, передает CNN.

Ни одна запись его разговора с Зеленским так и не была опубликована;

Пелоси не могла злиться на своих союзников после прослушивания записи разговора, потому что она никогда не слышала записи разговора. Фактически, спустя почти пять лет после звонка в июле 2019 года, в США не сохранилось никаких известных записей разговора.



Утверждается, что телефонные разговоры президента с иностранными лидерами, как правило, не записываются. Вместо этого они неточно запоминаются в письменной форме с помощью программного обеспечения и американских чиновников, которые их слушают.



Подполковник в отставке Александр Виндман, который был одним из чиновников, слушавших разговор Трампа с Зеленским в качестве ведущего эксперта по Украине в Совете национальной безопасности Белого дома, а позже стал ключевым свидетелем в расследовании импичмента. Он сообщил, что у вышеприведенного разговора - "не было записи".

Напомним

Дональд Трамп не подтвердил готовность помогать Украине оружием, чтобы не позволить российскому агрессору продолжить захватывать территории Украины. Наиболее вероятный кандидат от Республиканской партии отметил, что "украинцы очень храбрые", а "рф имеет мощную армию", и если бы он был президентом, тогда, по словам Трампа, - путин не решился бы на вторжение.

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