Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  155186 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  170062 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  171645 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  160572 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  116135 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128717 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121366 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129248 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141832 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128735 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

Зеленский заявил, что эта война решает, сможет ли путин расширить зону руин в Европе и мире, поблагодарил украинских воинов на Купянском, Лиманском, Ореховском направлениях и отметил помощь США, Дании, Германии, Канады и других государств, которые поддерживают оборону Украины.

Война •   •  30968 просмотра
Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал

На видеозаписи видно, как военные во Львове силой задерживают местного волонтера Кирилла Тарана, затолкав его в микроавтобус, что украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец осудил как недопустимое применение силы в демократическом обществе.

Общество •   •  30674 просмотра
Представители львовского военкомата силой запихнули мужчину в бус - омбудсмен отреагировал

Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко

Украина не планирует продлевать контракт на транзит российского газа и может существовать без него, что подтвердили украинский министр энергетики и комиссар ЕС по вопросам энергетики.

Экономика •   •  33618 просмотра
Можем спокойно существовать без транзита газа из России - Галущенко

Украинские гимнасты получили 19 медалей на международном турнире в Азербайджане

Украинские гимнастки завоевали 19 медалей (8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые) на международном турнире по спортивной гимнастике AGF TROPHY в Баку, Азербайджан.

спорт •   •  30759 просмотра
Украинские гимнасты получили 19 медалей на международном турнире в Азербайджане

Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб

За сутки Силы обороны Украины отразили более 50 атак российских войск. Враг нанес 7 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 62 раза обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, что привело к жертвам среди мирного населения и разрушениям инфраструктуры.

Война •   •  32610 просмотра
Силы обороны продолжают сдерживать вс рф, более полусотни атак оккупанта отражено за сутки - Генштаб

В Николаеве увеличилось количество пострадавших после российской атаки

Шестеро местных жителей получили ранения, были повреждены дома, транспортные средства и инфраструктура, когда российские войска атаковали объект инфраструктуры в Николаеве баллистическими ракетами "Искандер".

Война •   •  32005 просмотра
В Николаеве увеличилось количество пострадавших после российской атаки

Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения

В Одесской области восстанавливают, укрепляют и создают новые оборонительные укрепления, чтобы не дать врагу захватить новые территории и изгнать оккупантов.

Война •   •  32993 просмотра
Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения

Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

кремль планирует развивать сеть заведений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях для индоктринации молодых людей и вербовки их в ряды оккупационных войск.

Война •   •  31243 просмотра
Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Украинский киберспортсмен Андрей CIG_ST92_UA Шакалов победил в группе G квалификации и обеспечил себе место в топ-8 на киберспортивном чемпионате UEFA EEURO 2024 в Германии.

спорт •   •  28504 просмотра
Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА

17 марта враг дважды нанес удары по инфраструктуре города Сумы, последствия обстрелов уточняются Сумской областной военной администрацией.

Война •   •  27985 просмотра
Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА