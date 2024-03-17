Удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире, решается в этой войне - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов, отметив боевые подразделения, которые проявили себя лучше всего на Купянском, Лиманском и Ореховском направлениях. Также Зеленский отметил ряд стран за их помощь Украине, в частности отметил важность восстановления стабильности в поддержке защиты Украины со стороны США, передает УНН.

В этой войне решается, удастся ли путину расширить зону руин в Европе и мире. Остановить его сейчас выгоднее всего для всех. - сообщил президент Зеленский в вечерней речи.

Детали

Прежде всего Владимир Зеленский поблагодарил украинских воинов.

Самое время отметить боевые подразделения, которые проявили себя лучше всего. Купянское направление - 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Лиманское направление - 1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій". Покровское направление - 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь". Ореховское направление - 118-я отдельная механизированная бригада. И Приднепровское направление - 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 123-я отдельная бригада территориальной обороны - сказал Зеленский.

Президент также обратился к ряду стран, отметив их помощь.

США благодарю за пакет помощи. Важно, чтобы была восстановлена стабильность в поддержке защиты Украины - подчеркнул президент.

Также Зеленский поблагодарил Данию, - за очередной, уже 16 пакет оборонной помощи, за артиллерию;

Германии - за еженедельные шаги для поддержки нашей страны и людей;

Канаде - за присоединение к коалиции дронов. Это оружие, которое доказало свою чрезвычайную эффективность, сказал президент.

Спасибо всем государствам, которые присоединились к чешской инициативе - сказал президент Украины.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за солидарность с Украиной. Он отметил, что усиление давления на Россию, оборонное взаимодействие с Данией, поддержка нашего движения в Евросоюз и НАТО - все то, что укрепляет нас.