Ракетный удар рф по Николаеву: в Офисе Генпрокурора показали последствия

В Офисе Генерального прокурора показали последствия ракетной атаки армии рф на Николаев, в результате которой один человек погиб и еще девять получили ранения, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 17 марта 2024 года военные рф нанесли два ракетных удара по городу Николаеву предварительно ракетами "Искандер - М". В результате обстрела погиб мужчина. 9 местных жителей, среди которых 11-летняя девушка и 4-летний мальчик, получили повреждения различной степени тяжести - говорится в сообщении ОГП в Telegram.

В результате вражеской атаки повреждения получили частные жилые дома, транспортные средства, а также объект гражданской инфраструктуры.

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети