Ракетная атака рф на Николаев: один человек погиб, 9 получили ранения, в том числе дети

В результате ракетной атаки российских войск на инфраструктурный объект в Николаеве 17 марта один человек погиб, девять получили ранения, в том числе двое детей, а также были повреждены здания, автомобили и инфраструктура, сообщил в понедельник глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Днем, 17 марта, в 13:55 и 14:07 враг ударил баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно, "Искандер-М". В результате ракетной атаки в больнице погиб один человек, еще девять человек получили ранения, из них двое детей - написал Ким в Telegram.

Детали

По его словам, пострадавшим в Николаеве оказывается вся необходимая медицинская помощь. "Повреждены частные и многоквартирные дома, гражданские автомобили. Также разрушены участки сети наружного освещения, часть трамвайных путей и контактной сети. Ведутся восстановительные работы", - добавил он.

Также, по его словам, вчера, 17 марта, в 11:39 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким