Враг ударил по Николаеву, зафиксировано два "прилета" - Ким

Днем враг нанес удар по Николаеву. В городе зафиксировано два прилета, сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Был прилет по Николаеву. С места прилетевшего по Одессе. И повторный пуск такой же, - сообщил Ким.

Детали

Впоследствии он сообщил, что в Николаеве зафиксирован второй прилет.

Напомним

13 беспилотников "шахед" были сбиты в Одесской области и 1 в Николаевской области во время 3-часового боя, что привело к повреждению сельскохозяйственных предприятий, но обошлось без жертв.