Международные партнеры помогут Украине документировать вред окружающей среде, который наносит рф

В Украине создадут Координационный центр по оценке вреда окружающей среде, который поможет оценивать последствия вреда окружающей среде, нанесенного войсками РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

Детали

Отмечается, что международные партнеры будут помогать Украине оценивать вред окружающей среде, который наносит россия.

Об этом договорились на заседании Совета проекта "Уменьшение рисков долгосрочных экологических катастроф в Украине путем создания Координационного центра по оценке вреда окружающей среде" - объяснили в ведомстве.

В Минэкологии добавляют, что одной из главных целей проекта является помощь Минэкологии и Госэкоинспекции разработать и усовершенствовать законодательство Украины, которое предусматривает сбор доказательств вреда окружающей среде, который наносит российская федерация.

Заместитель Министра Елена Крамаренко подчеркнула, что такая международная поддержка Украины сейчас чрезвычайно важна. По ее словам, Киеву надо преодолевать последствия вооруженной российской агрессии для окружающей среды, в частности восстанавливать экосистемы Украины во время войны и в послевоенный период.

Наблюдательный совет проекта утвердил рабочий план на 2024 год, который был разработан командой и, в частности, предусматривает:

содействие совершенствованию законодательства и технических возможностей для сбора доказательств и документирования вреда окружающей среде в результате российской агрессии в Украине;

закупку сертифицированных мобильных лабораторий для анализа вреда окружающей среде.

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Такая работа полностью синхронизируется с пунктом 8 Формулы мира Президента Украины "Экологическая безопасность", который предусматривает расчет убытков окружающей среде. Они в дальнейшем будут внесены в общий реестр убытков и взысканы с государства-агрессора - отметил заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Евгений Федоренко.

Дополнение

В ведомстве отметили, что проект "Уменьшение рисков долгосрочных экологических катастроф в Украине путем создания Координационного центра по оценке вреда окружающей среде" выполняется Программой развития ООН (UNDP) в Украине при финансировании правительства Швеции.

Напомним,

Летом прошлого года, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что сумма ущерба, нанесенного окружающей среде россиянами из-за войны в Украине, за год выросла в 5 раз и достигла 2 трлн гривен.