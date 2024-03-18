Алиев заявил о возможности урегулирования отношений с Арменией

По результатам встречи министров иностранных дел и заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ сделаны выводы о хороших шансах на урегулирование конфликта между странами. Об этом заявил Алиев, выступая с заявлением для прессы, после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает УНН со ссылкой на Азербайджанское государственное информационное агентство.

Детали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о возможности урегулирование отношений с Арменией.

Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование - отметил Алиев.

Глава Азербайджана, в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, также обозначил, что сейчас страны "ближе к миру, чем когда-либо раньше.

В результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир - подчеркнул Алиев.

Напомним

УНН сообщал о готовности делегаций Азербайджана и Армении встретиться, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.

В Румынии строят самую большую базу НАТО в Европе