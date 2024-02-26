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Армения и Азербайджан на этой неделе обсудят детали мирного договора

Армения и Азербайджан на этой неделе обсудят детали мирного договора

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 13:04  •  5497 просмотра

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Делегации Азербайджана и Армении встретятся в ближайшие дни, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.

В ближайшее время состоится встреча делегаций Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает "Радио Азатутюн", пишет УНН.

Детали

Байрамов сказал, что в переговорах о мирном соглашении был перерыв, но работа над текстом продолжается и в ближайшие дни планируется двусторонняя встреча.

Министр добавил, что считает "мирными и спокойными" последние полгода на границе Армении и Азербайджана "несмотря на то, что некоторые делают все возможное для изменения ситуации и создания напряжения", обвинив в этом также гражданскую миссию ЕС.

Действия миссии ЕС на границе, приезд на границу различных западных дипломатов, когда там нет напряжения, приводит к тому, что тема постоянно на повестке дня и подается как напряжение,

- заявил он.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
nikol-pashinyanНикол Пашинян
armeniyaАрмения
azerbaidzhanАзербайджан
Вірменія та Азербайджан цього тижня обговорять деталі мирного договору
Armenia and Azerbaijan to discuss details of peace treaty this week
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