Армения и Азербайджан на этой неделе обсудят детали мирного договора
Киев • УНН
Делегации Азербайджана и Армении встретятся в ближайшие дни, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.
В ближайшее время состоится встреча делегаций Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает "Радио Азатутюн", пишет УНН.
Детали
Байрамов сказал, что в переговорах о мирном соглашении был перерыв, но работа над текстом продолжается и в ближайшие дни планируется двусторонняя встреча.
Министр добавил, что считает "мирными и спокойными" последние полгода на границе Армении и Азербайджана "несмотря на то, что некоторые делают все возможное для изменения ситуации и создания напряжения", обвинив в этом также гражданскую миссию ЕС.
Действия миссии ЕС на границе, приезд на границу различных западных дипломатов, когда там нет напряжения, приводит к тому, что тема постоянно на повестке дня и подается как напряжение,
Напомним
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения фактически заморозила свое участие в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности.
Армения и Азербайджан на этой неделе обсудят детали мирного договора
Делегации Азербайджана и Армении встретятся в ближайшие дни, чтобы продолжить обсуждение мирного договора между двумя странами.
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