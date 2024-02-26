Вірменія та Азербайджан цього тижня обговорять деталі мирного договору
Київ • УНН
Делегації Азербайджану та Вірменії зустрінуться найближчими днями, щоб продовжити обговорення мирного договору між двома країнами.
Найближчим часом відбудеться зустріч делегацій Азербайджану та Вірменії для обговорення мирного договору. Про це заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов, передає "Радіо Азатутюн", пише УНН.
Деталі
Байрамов сказав, що у перемовинах про мирну угоду була перерва, але робота над текстом триває і найближчими днями планується двостороння зустріч.
Міністр додав, що вважає "мирними і спокійними" останні пів року на кордоні Вірменії і Азербайджану "попри те, що дехто робить усе можливе для зміни ситуації і створення напруги", звинувативши у цьому також цивільну місію ЄС.
Дії місії ЄС на кордоні, приїзд на кордон різних західних дипломатів, коли там немає напруги, призводить до того, що тема постійно на порядку денному і подається як напруга,
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія фактично заморозила свою участь в очолюваній росією Організації Договору про колективну безпеку.