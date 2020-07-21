Нападавшим на студентов-иностранцев на Подоле избрали меры пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В столице суд избрал меры пресечения двум мужчинам, которые спровоцировали конфликт с иностранными студентами на Подоле. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"На время досудебного расследования они будут находиться под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.
Двух мужчин задержали после того, как они в состоянии алкогольного опьянения напали на иностранных граждан.
"Один из задержанных разбил стекло такси, которое ожидало потерпевших, а другой, выражаясь нецензурной бранью по поводу расовой принадлежности, ударил одного из студентов кулаком в лицо", - напомнили в полиции.
Как ранее сообщал УНН, молодым людям, которые напали на иностранных студентов в Киеве, сообщено о подозрении.