Нападавшим на студентов-иностранцев на Подоле избрали меры пресечения

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 65139 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103861 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108768 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136711 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111722 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133099 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102375 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102633 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104787 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102168 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Нападавшим на студентов-иностранцев на Подоле избрали меры пресечения

Нападавшим на студентов-иностранцев на Подоле избрали меры пресечения

Киев  •  УНН

 • 12034 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В столице суд избрал меры пресечения двум мужчинам, которые спровоцировали конфликт с иностранными студентами на Подоле. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"На время досудебного расследования они будут находиться под ночным домашним арестом", - говорится в сообщении.

Двух мужчин задержали после того, как они в состоянии алкогольного опьянения напали на иностранных граждан.

"Один из задержанных разбил стекло такси, которое ожидало потерпевших, а другой, выражаясь нецензурной бранью по поводу расовой принадлежности, ударил одного из студентов кулаком в лицо", - напомнили в полиции.

Как ранее сообщал УНН, молодым людям, которые напали на иностранных студентов в Киеве, сообщено о подозрении.

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