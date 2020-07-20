Напад на студентів-іноземців на Подолі: нападникам повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Молодикам, які напередодні столичному Подолі напали на іноземних студентів, повідомлено про підозру. Про це у Facebook інформує пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"У зв’язку з інцидентом, що стався 19 липня 2020 року у Подільському районі столиці, Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру двом особам за фактом хуліганства та порушення рівноправності іноземних громадян", - повідомили в прокуратурі.
У пресслужбі нагадали, що напередодні група молодиків, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокувала конфлікт з трьома громадянами іншої держави, які очікували на вулиці таксі.
На прохання іноземців припинити конфлікт незнайомці не відреагували, вчинили штовханину, у ході якої один з них наніс іноземцю удар кулаком в обличчя, а інший пошкодив авто, яке приїхало на виклик.
"За результатами слідчих (розшукових) заходів поліцейські встановили двох правопорушників, які брали активну участь в інциденті, та затримали їх. Ними виявились уродженці Рівненської області, 1996 та 1997 років народження. Наразі одному із затриманих повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 КК України (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі, на приниження національної честі та гідності, поєднані з насильством), а іншому - за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб)", - зазначили в прокуратурі.
Повідомляється, що до суду готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Вишгородській пасажир таксі стріляв у водія, у результаті чого той отримав травму і перебуває у лікарні.