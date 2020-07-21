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Нападникам на студентів-іноземців на Подолі обрали запобіжні заходи

Нападникам на студентів-іноземців на Подолі обрали запобіжні заходи

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. У столиці суд обрав запобіжні заходи двом чоловікам, які спровокували конфлікт із іноземними студентами на Подолі. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Києві, передає УНН.

"На час досудового розслідування вони перебуватимуть під нічним домашнім арештом", – йдеться в повідомленні.

Двох чоловіків затримали після того, як вони в стані алкогольного сп’яніння напали на іноземних громадян.

"Один із затриманих розбив скло таксі, яке очікувало на потерпілих, а інший, висловлюючись нецензурною лайкою з приводу расової приналежності, вдарив одного зі студентів кулаком в обличчя", – нагадали в поліції.

Як раніше повідомляв УНН, молодикам, які напали на іноземних студентів у Києві, повідомлено про підозру.

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