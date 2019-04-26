Нападающий Беседин назвал сроки возвращения к тренировкам с "Динамо"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился состоянием восстановления после травмы ноги, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
"Я уже прошел самое главное и с понедельника приступаю к работе в общей группе. Никакого дискомфорта нет, чувствую себя хорошо. Готов помогать команде в ближайших матчах где-то с мая. Главное, что Ахилл меня уже не беспокоит и я правильно восстановился", - отметил форвард.
Кроме того, украинец опроверг информацию о его завершении сделки по столичным коллективом летом этого года.
"Не знаю, откуда такая информация. Мой контракт не заканчивается летом", - подытожил Беседин.
Как сообщал УНН, Беседин подверг критике переход Мораеса в "Шахтер".