Нападающий Беседин назвал сроки возвращения к тренировкам с "Динамо"

"Я уже прошел самое главное и с понедельника приступаю к работе в общей группе. Никакого дискомфорта нет, чувствую себя хорошо. Готов помогать команде в ближайших матчах где-то с мая. Главное, что Ахилл меня уже не беспокоит и я правильно восстановился", - отметил форвард.

Кроме того, украинец опроверг информацию о его завершении сделки по столичным коллективом летом этого года.

"Не знаю, откуда такая информация. Мой контракт не заканчивается летом", - подытожил Беседин.

Как сообщал УНН, Беседин подверг критике переход Мораеса в "Шахтер".