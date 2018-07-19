Нападник "Динамо" розкритикував Мораеса через перехід в "Шахтар"

“Відсутність в „Динамо“ конкуренції серед нападників? Ну так, зараз така ситуація, завтра вона може змінитися. Я на це уваги не звертаю, знаю, що в такому клубі, як „Динамо“ Київ, не можна зменшувати обертів ні в якому разі — є конкуренція, або її немає. Потрібно виходити і показувати результат, а він буде, якщо тільки ти викладаєшся на кожному тренуванні і в кожному матчі”, — розповів форвард.

Бесєдін назвав неправильним поводження колишнього партнера Мораеса, який вирішив перейти до стану запеклого суперника.

“Перехід Мораеса в „Шахтар“? Я не хочу про це говорити. У моїй голові таке не вкладається. Може бути, для легіонерів це простіше. Так, їм треба годувати сім’ю... Але як же честь? Він одягав капітанську пов’язку „Динамо“, і перейти після цього до прямого конкурента — я вважаю, що це неправильно”, — підкреслив українець.

Зазначимо, що Бесєдін у минулій кампанії відіграв 36 поєдинків в яких забив 8 голів при 6 асистах. Мораес в 30 зустрічах відзначився 12 забитими м’ячами при 2 асистах.