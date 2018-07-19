Нападающий "Динамо" раскритиковал Мораеса через переход в "Шахтер"

“Отсутствие в „Динамо“ конкуренции среди нападающих? Ну да, сейчас такая ситуация, завтра она может измениться. Я на это внимания не обращаю, знаю, что в таком клубе, как „Динамо“ Киев, нельзя сбавлять обороты ни в коем случае — есть конкуренция, или ее нет. Нужно выходить и показывать результат, а он будет, если только ты выкладываешься на каждой тренировке и в каждом матче”, — рассказал форвард.

Беседин назвал неправильным поведение бывшего партнера Мораеса, который решил перейти в состояние упорного соперника.

“Переход Мораеса в „Шахтер“? Я не хочу об этом говорить. В моей голове такое не укладывается. Может быть, для легионеров это проще. Так, им надо кормить семью ... Но как же честь? Он надевал капитанскую повязку „Динамо“, и перейти после этого к прямому конкуренту — я считаю, что это неправильно”, — подчеркнул украинец.

Отметим, что Беседин в прошлом сезоне сыграл 36 поединков в которых забил 8 голов при 6 ассистов. Мораес в 30 встречах отметился 12 забитыми мячами при 2 ассист.