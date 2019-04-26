Нападник Бєсєдін назвав терміни повернення до тренувань з "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Нападник "Динамо" Артем Бєсєдін поділився станом відновлення після травми ноги, повідомляє УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".
"Я вже пройшов найголовніше і з понеділка приступаю до роботи в загальній групі. Жодного дискомфорту немає, відчуваю себе добре. Готовий допомагати команді в найближчих матчах десь із травня. Головне, що ахілл мене вже не турбує і я правильно відновився", - відзначив форвард.
Крім того, українець спростував інформацію щодо його завершення угоди із столичним колективом влітку цього року.
"Не знаю, звідки така інформація. Мій контракт не закінчується влітку", - підсумував Бєсєдін.
Як повідомляв УНН, Бєсєдін піддав критиці перехід Мораеса в "Шахтар".