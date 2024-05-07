Нападение с ножом в больнице в Китае унесло жизни двух человек, 21 ранен

В результате нападения с ножом на больницу в провинции Юньнань на юго-западе Китая во вторник два человека были убиты и 21 ранен, со ссылкой на обнародованные данные полиции сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению официального цифрового медиа-центра уезда Чжэньсюн провинции Юньнань, нападение с ножом произошло в 11:37 (03:37 по Гринвичу), и подозреваемым был местный житель мужского пола.

Раненые доставлены в больницу, ведется расследование, говорится в сообщении.

Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая