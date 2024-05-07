Более 10 человек пострадали во время нападения на юго-западе Китая

На юго-западе Китая произошло нападение на больницу, сообщается о более 10 пострадавших, сообщает Xinhua, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 13:20 по местному времени во вторник было сообщено о более 10 пострадавших во время нападения на больницу в уезде Чжэньсюн в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщают местные власти.

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