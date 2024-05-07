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Понад 10 людей постраждали під час нападу на південному заході Китаю

Понад 10 людей постраждали під час нападу на південному заході Китаю

Київ • УНН

 • 19438 перегляди

У результаті нападу на лікарню на південному заході Китаю понад 10 осіб постраждали, повідомляє місцева влада.

На південному заході Китаю стався напад на лікарню, повідомляється про понад 10 постраждалих, повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

Станом на 13:20 за місцевим часом у вівторок було повідомлено про понад 10 постраждалих під час нападу на лікарню в повіті Чженьсюн у провінції Юньнань на південному заході Китаю, повідомляє місцева влада.

У Китаї вчинили напад на дитсадок: загинуло шестеро осіб, підозрюваного затримали10.07.23, 07:42 • 362295 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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