Понад 10 людей постраждали під час нападу на південному заході Китаю
Київ • УНН
У результаті нападу на лікарню на південному заході Китаю понад 10 осіб постраждали, повідомляє місцева влада.
На південному заході Китаю стався напад на лікарню, повідомляється про понад 10 постраждалих, повідомляє Xinhua, пише УНН.
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Станом на 13:20 за місцевим часом у вівторок було повідомлено про понад 10 постраждалих під час нападу на лікарню в повіті Чженьсюн у провінції Юньнань на південному заході Китаю, повідомляє місцева влада.
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