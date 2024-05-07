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Напад з ножем у лікарні в Китаї забрав життя двох людей, 21 поранено

Напад з ножем у лікарні в Китаї забрав життя двох людей, 21 поранено

Київ • УНН

 • 18124 перегляди

Двоє людей загинули і 21 отримали поранення в результаті нападу з ножем чоловіка на лікарню в провінції Юньнань, Китай.

Внаслідок нападу з ножем на лікарню в провінції Юньнань на південному заході Китаю у вівторок двоє людей було вбито і 21 поранено, з посиланням на оприлюднені дані поліції повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням офіційного цифрового медіа-центру повіту Чженьсюн провінції Юньнань, напад з ножем стався об 11:37 (03:37 за Грінвічем), і підозрюваним був місцевий житель чоловічої статі.

Поранених доставлено до лікарні, ведеться розслідування, ідеться в повідомленні.

Понад 10 людей постраждали під час нападу на південному заході Китаю07.05.24, 09:41 • 19438 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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