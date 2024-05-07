Напад з ножем у лікарні в Китаї забрав життя двох людей, 21 поранено
Київ • УНН
Двоє людей загинули і 21 отримали поранення в результаті нападу з ножем чоловіка на лікарню в провінції Юньнань, Китай.
Внаслідок нападу з ножем на лікарню в провінції Юньнань на південному заході Китаю у вівторок двоє людей було вбито і 21 поранено, з посиланням на оприлюднені дані поліції повідомляє Reuters, пише УНН.
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Згідно з повідомленням офіційного цифрового медіа-центру повіту Чженьсюн провінції Юньнань, напад з ножем стався об 11:37 (03:37 за Грінвічем), і підозрюваним був місцевий житель чоловічої статі.
Поранених доставлено до лікарні, ведеться розслідування, ідеться в повідомленні.
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