Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

В Чехии полиция в аэропорту задержала четырех иностранцев из-за нападения на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan в Праге. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила полиция Чехии в Х, передает УНН.

"В связи с субботним инцидентом...Полиция задержала 4 иностранцев в аэропорту Праги. Криминалисты по делу начали производство по подозрению нескольких (лиц - ред.). По новым выявленным фактам дело, скорее всего, переквалифицируют", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что учитывая продолжающееся изучение всего дела, они не будут предоставлять никакой дополнительной информации по делу на данный момент.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в центре Праги группа россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan, нанеся физический ущерб.