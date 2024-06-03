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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Нападение на украинских волонтеров в Праге: полиция задержала четырех иностранцев

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 16:29  •  2120 просмотра

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Полиция Чехии задержала четырех иностранцев в аэропорте Праги в связи с нападением на членов украинской волонтерской организации Prague Maiden в Праге и возбудила уголовное дело.

В Чехии полиция в аэропорту задержала четырех иностранцев из-за нападения на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan в Праге. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила полиция Чехии в Х, передает УНН.

"В связи с субботним инцидентом...Полиция задержала 4 иностранцев в аэропорту Праги. Криминалисты по делу начали производство по подозрению нескольких (лиц - ред.). По новым выявленным фактам дело, скорее всего, переквалифицируют", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что учитывая продолжающееся изучение всего дела, они не будут предоставлять никакой дополнительной информации по делу на данный момент.  

Дополнение

Ранее сообщалось, что в центре Праги группа россиян напала на членов украинской волонтерской организации Prague Maidan, нанеся физический ущерб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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