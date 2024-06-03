Напад на українських волонтерів у Празі: поліція затримала чотирьох іноземців
Київ • УНН
Поліція Чехії затримала чотирьох іноземців в аеропорту Праги у зв'язку з нападом на членів української волонтерської організації Prague Maiden в Празі і порушила кримінальну справу.
У Чехії поліція в аеропорту затримала чотирьох іноземців через напад на членів української волонтерської організації Prague Maidan в Празі. Слідчі порушили кримінальну справу. Про це повідомила поліція Чехії в Х, передає УНН.
"У зв’язку з суботнім інцидентом...Поліція затримала 4 іноземців в аеропорту Праги. Криміналісти у справі розпочали провадження за підозрою кількох (осіб – ред.). За новими виявленими фактами справу, швидше за все, перекваліфікують", - йдеться в повідомленні.
Також в поліції наголосили, що з огляду на триваюче вивчення всієї справи, вони не будуть надавати жодної додаткової інформації щодо справи на даний момент.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у центрі Праги група росіян напала на членів української волонтерської організації Prague Maidan, завдавши фізичної шкоди.