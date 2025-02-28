Нападение на танкер в Сингапурском проливе: член экипажа получил ранения
Киев • УНН
На химический танкер BASSET в Сингапурском проливе проникли неизвестные лица, в результате чего ранен член экипажа. Пострадавший эвакуирован, а местные власти усилили меры безопасности в регионе.
В Сингапурском проливе произошел инцидент на борту танкера-химовоза BASSET, зарегистрированного в Сингапуре. На судно незаконно проникли неизвестные лица, в результате чего один из членов экипажа получил ранения. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Пострадавшего эвакуировали для оказания медицинской помощи.
Морское и портовое управление Сингапура сообщило, что судам в регионе было отправлено предупреждение о повышенной бдительности. Однако подробности о характере инцидента остаются неразглашенными.
Специалисты отмечают, что случаи незаконного проникновения на борта судов в Сингапурском проливе не являются редкостью. По данным регионального центра морской безопасности, количество таких инцидентов в прошлом году выросло по сравнению с 2023-м.
Сейчас BASSET находится на якоре в водах Сингапура. Для обеспечения безопасности и расследования происшествия привлечены полицейская береговая охрана и силы гражданской обороны. По официальным данным, все члены экипажа находятся на борту, а судоходство в проливе продолжается в обычном режиме.
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