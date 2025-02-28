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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 121143 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181908 перегляди

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15 березня, 12:52 • 116993 перегляди

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Напад на танкер у Сінгапурській протоці: член екіпажу отримав поранення

Напад на танкер у Сінгапурській протоці: член екіпажу отримав поранення

Київ • УНН

 • 36324 перегляди

На хімічний танкер BASSET у Сінгапурській протоці проникли невідомі особи, внаслідок чого поранено члена екіпажу. Постраждалого евакуйовано, а місцева влада посилила заходи безпеки в регіоні.

У Сінгапурській протоці стався інцидент на борту танкера-хімовоза BASSET, зареєстрованого в Сінгапурі. На судно незаконно проникли невідомі особи, внаслідок чого один з членів екіпажу отримав поранення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Потерпілого евакуювали для надання медичної допомоги.

Морське та портове управління Сінгапуру повідомило, що суднам у регіоні було надіслано попередження щодо підвищеної пильності. Проте подробиці про характер інциденту залишаються нерозголошеними.

Фахівці наголошують, що випадки незаконного проникнення на борти суден у Сінгапурській протоці не є рідкістю. За даними регіонального центру морської безпеки, кількість таких інцидентів у минулому році зросла порівняно з 2023-м.

Наразі BASSET перебуває на якорі у водах Сінгапуру. Для забезпечення безпеки та розслідування події залучено поліцейську берегову охорону та сили цивільної оборони. За офіційними даними, всі члени екіпажу перебувають на борту, а судноплавство в протоці триває у звичайному режимі.

Китай закликає припинити напади на цивільні судна у Червоному морі28.05.24, 15:40 • 21967 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
reutersReuters
sinhapurСінгапур

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