Напад на танкер у Сінгапурській протоці: член екіпажу отримав поранення

У Сінгапурській протоці стався інцидент на борту танкера-хімовоза BASSET, зареєстрованого в Сінгапурі. На судно незаконно проникли невідомі особи, внаслідок чого один з членів екіпажу отримав поранення. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Потерпілого евакуювали для надання медичної допомоги.

Морське та портове управління Сінгапуру повідомило, що суднам у регіоні було надіслано попередження щодо підвищеної пильності. Проте подробиці про характер інциденту залишаються нерозголошеними.

Фахівці наголошують, що випадки незаконного проникнення на борти суден у Сінгапурській протоці не є рідкістю. За даними регіонального центру морської безпеки, кількість таких інцидентів у минулому році зросла порівняно з 2023-м.

Наразі BASSET перебуває на якорі у водах Сінгапуру. Для забезпечення безпеки та розслідування події залучено поліцейську берегову охорону та сили цивільної оборони. За офіційними даними, всі члени екіпажу перебувають на борту, а судноплавство в протоці триває у звичайному режимі.

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